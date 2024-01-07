Захарова предложила премьеру Италии вместо создания армии ЕС задуматься о беженцах

Вместо создания Вооруженных сил Евросоюза (ЕС) объединению стоит сначала заняться более насущными вопросами, в числе которых обеспечение поставок топлива и решение проблемы с беженцами. Таким образом 7 января официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение премьер-министра Италии Антонио Таяни.

Заявление политика о необходимости создания европейской армии прозвучало в интервью газете La Stampa. Он высказал мнение, что таким образом ЕС сможет играть более значительную роль в поддержании мира, и призвал не откладывать решение данного вопроса.

«Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До создания единой армии Евросоюза следует также определить, каким топливом она будет пользоваться в процессе эксплуатации своей техники, напомнила дипломат.

Она также задалась вопросом, за что входящие в НАТО страны ЕС платят Вашингтону значительные суммы, которые, согласно официальной позиции альянса, идут на обеспечение безопасности европейских государств.

Ранее, 16 декабря 2023 года, министр обороны Германии Борис Писториус призвал начать процесс перевооружения стран ЕС на фоне растущих военных угроз. При этом глава военного ведомства признал, что на увеличение производства оружия потребуется не один год.

До этого, 22 ноября, президент Чехии назвал Россию главной угрозой для европейских государств и заявил о подготовке стран Евросоюза к возможному конфликту.

Кроме того, в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшие три года государства блока намерены потратить €70 млрд на наращивание военных возможностей. Годом ранее он также заявил, что объединению необходимы современные и унифицированные Вооруженные силы.