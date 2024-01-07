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Дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в кальянной в Домодедово
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Дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в кальянной в Домодедово

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Фото: СУ СК России по Московской области
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Задержанный в Домодедово 43-летний мужчина, который взорвал гранату в городской кальянной, подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщили 7 января в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по Московской области, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, утром подозреваемый находился в кафе в микрорайоне Северный. Там у него возник конфликт с посетителями на фоне личной неприязни. После этого мужчина достал гранату и бросил ее в людей.

«В результате произошедшего пострадали двое мужчин, 2002 и 1995 годов рождения. Потерпевшие были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СК РФ по региону, проводятся осмотр, допросы и другие следственные действия.

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О происшествии в кальянной в Домодедово сообщалось ранее в воскресенье. Как сообщил источник «Известий», один из пострадавших, 28-летний мужчина, получил множественные травмы головы и шеи.

После полицейские управления МВД России по Московской области задержали мужчину, взорвавшего гранату в кальянной. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 г.р. Как уточняется, инцидент произошел в заведении на улице Гагарина.

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