Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге
Российский теннисист Андрей Рублев 7 января стал победителем турнира ATP Bank of China Tennis Open в Гонконге, призовой фонд которого превышает $660 тыс.
В финале состязаний россиянин обыграл соперника из Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 18 минут, отмечает «Спорт-Экспресс».
Титул победителя стал для 26-летнего Рублева уже 15-м, завоеванным на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
До этого, 13 ноября, Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию топ-50 рейтинга ATP, в список впервые попало шестеро россиян. На пятой строчке находится Андрей Рублев.