Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России
Мир
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о «крещении огнем» в случае любой провокации
Армия
Российская ПВО сбила второй за день украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В Германии назвали бессильной украинскую ПВО против российских крылатых ракет
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге
Мир
Politico указала на возможное назначение Орбана на пост главы Евросовета
Экономика
Банки РФ в 2024 году начнут возвращать украденные деньги по новым правилам
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
В Израиле готовы урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами
Общество
Путин исполнил мечту девочки из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал
Мир
Власти Украины предупредили об отключениях света в ближайшие дни из-за морозов
Мир
В США назвали Зеленского и американские власти оторванными от реальности
Общество
Дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в кальянной в Домодедово
Спорт
Шахматист Магнус Карлсен отказался участвовать в турнире претендентов
Общество
Режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь умер в 84 года

Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге

0
Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Jayne Russell
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Андрей Рублев 7 января стал победителем турнира ATP Bank of China Tennis Open в Гонконге, призовой фонд которого превышает $660 тыс.

В финале состязаний россиянин обыграл соперника из Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 18 минут, отмечает «Спорт-Экспресс».

Титул победителя стал для 26-летнего Рублева уже 15-м, завоеванным на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ослабление Рублева: как наши теннисисты начали Итоговый турнир ATP
Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл своего соотечественника в «Красной группе»

До этого, 13 ноября, Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию топ-50 рейтинга ATP, в список впервые попало шестеро россиян. На пятой строчке находится Андрей Рублев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024