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В Санкт-Петербурге петарда залетела в квартиру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Залетевшая в окно петарда повредила квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где в тот момент спали люди, в том числе дети. Об этом 7 января сообщил источник «Известий».

По его информации, неизвестные запустили фейерверк рядом с многоэтажным домом в ночь на 7 января, в результате чего одна из петард влетела в коридор через окно. По счастливому стечению обстоятельств двери в комнаты были закрыты, поэтому никто не пострадал.

Кроме того, подробностями случившегося поделилась с «Известиями» хозяйка квартиры, которая показала место, где петарда пробила оконную раму.

По ее словам, после этого пиротехническое изделие несколько раз отрикошетило от стен и пылесоса. В конце концов петарда взорвалась и загорелась рядом с дверью в комнату.

«Она остановилась возле двери, взорвалась дальше и горела здесь пламенем», — рассказала женщина.

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Ранее, в ночь на 1 января, в Челябинске мужчина погиб в результате пожара из-за залетевшего в окно квартиры фейерверка. По словам местных жителей, он не смог выбраться и скончался по причине отравления едким дымом.

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