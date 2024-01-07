Украинская противовоздушная оборона (ПВО) бессильна против российских крылатых ракет Х-22. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в подкасте Mitteldeutscher Rundfunk.

«Украина недавно сама признала, что из порядка 200 ракет (Х-22. — Ред.), выпущенных по их территории на сегодняшний день, ни одна не была сбита. <…> Это огромная ракета, 11 м в длину, масса ее боевой части составляет примерно одну тонну, <…> она может потопить большой боевой корабль», — объяснил он в материале от 5 января.

По словам Бюлера, системы украинской ПВО не могут сбить такую ракету из-за ее высокой сверхзвуковой скорости и траектории полета.

Х-22 — крылатая ракета, которая способна лететь со скоростью около 4 тыс. км/ч. У нее есть также модернизированная версия — Х-32, она может развить максимальную скорость полета до 5 тыс. км/ч, а высоту — до 40 км. На такой высоте ее не могут достать большинство обычных зенитных комплексов стран НАТО.

Ранее, 3 января, корреспондент немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке рассказал, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые входят в состав украинской ПВО, оказались неэффективны перед ударами российских крылатых ракет X-32. По его словам, российскую ракету сложно сбить с курса. Журналист обратил внимание на то, что она очень быстрая, а также эффективна в обнаружении целей.

До этого, 31 декабря, американское издание Military Watch Magazine указало на то, что Украина боится российской крылатой ракеты X-22, так как с начала конфликта с Россией не смогла уничтожить ни одной из них. В материале отмечается, что российские силы выпустили около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям по всей территории страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.