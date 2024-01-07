Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России
Мир
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о «крещении огнем» в случае любой провокации
Армия
Российская ПВО сбила второй за день украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В Германии назвали бессильной украинскую ПВО против российских крылатых ракет
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге
Мир
Politico указала на возможное назначение Орбана на пост главы Евросовета
Экономика
Банки РФ в 2024 году начнут возвращать украденные деньги по новым правилам
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
В Израиле готовы урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами
Общество
Путин исполнил мечту девочки из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал
Мир
Власти Украины предупредили об отключениях света в ближайшие дни из-за морозов
Мир
В США назвали Зеленского и американские власти оторванными от реальности
Общество
Дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в кальянной в Домодедово
Спорт
Шахматист Магнус Карлсен отказался участвовать в турнире претендентов
Общество
Режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь умер в 84 года
Сюжет:

В Германии назвали бессильной украинскую ПВО против российских крылатых ракет

Генерал Бюлер: у ПВО Украины не было шансов сбить российскую ракету Х-22
0
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitriy Pichugin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) бессильна против российских крылатых ракет Х-22. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в подкасте Mitteldeutscher Rundfunk.

«Украина недавно сама признала, что из порядка 200 ракет (Х-22. — Ред.), выпущенных по их территории на сегодняшний день, ни одна не была сбита. <…> Это огромная ракета, 11 м в длину, масса ее боевой части составляет примерно одну тонну, <…> она может потопить большой боевой корабль», — объяснил он в материале от 5 января.

По словам Бюлера, системы украинской ПВО не могут сбить такую ракету из-за ее высокой сверхзвуковой скорости и траектории полета.

Х-22 — крылатая ракета, которая способна лететь со скоростью около 4 тыс. км/ч. У нее есть также модернизированная версия — Х-32, она может развить максимальную скорость полета до 5 тыс. км/ч, а высоту — до 40 км. На такой высоте ее не могут достать большинство обычных зенитных комплексов стран НАТО.

«Буря» в небе: что собой представляют сверхзвуковые ракеты Х-22 и Х-32
Разработанные в советское и постсоветское время, они способны преодолеть почти любую систему ПВО

Ранее, 3 января, корреспондент немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке рассказал, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые входят в состав украинской ПВО, оказались неэффективны перед ударами российских крылатых ракет X-32. По его словам, российскую ракету сложно сбить с курса. Журналист обратил внимание на то, что она очень быстрая, а также эффективна в обнаружении целей.

До этого, 31 декабря, американское издание Military Watch Magazine указало на то, что Украина боится российской крылатой ракеты X-22, так как с начала конфликта с Россией не смогла уничтожить ни одной из них. В материале отмечается, что российские силы выпустили около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям по всей территории страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024