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Первый тренер шорт-трекистки Середы заявила, что она месяц провела в коме

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Первый тренер скончавшейся 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы Марина Яшина в воскресенье, 7 января, рассказала «Известиям», что девушка месяц провела в коме.

«Настенька у меня была такая первая звездочка, которая выиграла все старты. Такая она была у нас девчонка. На Рождество я ее нашла, на Рождество она от нас ушла. Такое стечение обстоятельств», — поделилась тренер.

Яшина объяснила, что в юношеском возрасте Середа была лидером, потом попала в команду Санкт-Петербурга, там база сильнее, а позже — в сборную страны. Она отметила, что спортсменка в шесть лет пришла в шорт-трек, на протяжении 15 лет занималась.

«Очень трудилась. Может быть, на этом фоне всё произошло. Даже уму непостижимо. Грипп А с осложнениями свалил девчонку. Месяц боролась она, месяц была в коме <…> Утрата большая», — обратила внимание женщина.

Кроме того, тренер указала на личные качества спортсменки. По ее словам, Середа была спокойной, сдержанной и скромной, но в команде проявляла лидерские качества. Яшина подчеркнула, что девушку любили, она была настоящим примером.

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О смерти воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Середы сообщалось ранее в этот день. Тогда же координатор по взаимодействию со СМИ Союза конькобежцев России (СКР) Лада Задонская рассказала, что перед смертью спортсменка попала в больницу Уфы с гриппом, после чего впала в кому. Позже мать девушки поделилась с «Известиями», что причиной смерти стали осложнения от гриппа А: отек мозга и кома. Женщина подчеркнула, что врачи в Уфе сделали всё возможное для спасения жизни девушки.

В СКР принесли соболезнования родным и близким Середы. Похороны девушки пройдут в Саранске 8 января.

В октябре 2023 года Середа в составе команды Санкт-Петербурга взяла серебро в эстафете на 3 тыс. м второго этапа Кубка России по конькобежному спорту. В 2022 году спортсменка победила на Кубке России в составе эстафетной команды.

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