В Израиле готовы урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами

Израиль готов урегулировать конфликт с шиитской организацией «Хезболла» политическими способами, но если такие методы не помогут, то будут применены «другие» опции. Об этом в воскресенье, 7 января, заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров.

«Я предлагаю «Хезболле» усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы — ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения», — передает его слова издание davar1.

До этого, 6 января, истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) атаковали тыловые базы вооруженных формирований «Хезболла» на юге Ливана. Кроме того, 5 января ВВС Израиля нанесли удар по оперативному командному центру шиитского движения в Ливане.

2 января агентство Reuters сообщило, что в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», прогремел взрыв. По данным ливанского агентства NNA, причиной взрыва стала атака израильского беспилотника на офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия. В результате погибли шесть человек.

23 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден через несколько дней после обострения палестино-израильского конфликта просил премьер-министра Израиля не совершать превентивные удары по позициям шиитского движения «Хезболлы» в Ливане. Как уточнялось, в США понимали, что нанесение огня по «Хезболле» может привести к «более широкому региональному конфликту» на Ближнем Востоке.

2 декабря Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.