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В США назвали Зеленского и американские власти оторванными от реальности

Полковник Макгрегор назвал Зеленского оторванным от реальности
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Власти США и президент Украины Владимир Зеленский оторваны от реальности, заявил 7 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Вашингтон и люди, которые нами управляют, оторваны от реальности. Это также верно в отношении Зеленского в Киеве», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Макгрегор считает, что для американской власти правда не имеет значения. В этой связи он выразил мнение, что сотрудники правительства США не настолько квалифицированы, насколько этого хотели бы американские граждане.

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Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на чиновников в Белом доме и Пентагоне, что Соединенные Штаты в ближайшем времени не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Отмечается, что отсутствие ракет приведет к большим проблемам при работе противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 5 января, газета Daily Express отметила приходящее к представителям американских политических кругов осознание, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий. Данное понимание усиливается на фоне роста недовольства в ряде западных стран продолжением оказания помощи Украине, считают опрошенные изданием эксперты.

До этого, 4 января, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах.

Тогда же бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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