Карта спецоперации на Украине 7 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 января можно в материале «Известий».

По данным Минобороны, на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

На краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины.

На донецком направлении общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево Николаевской области.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

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