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В ВСУ назвали большой угрозой массовое производство БПЛА Россией

Полковник ВСУ Павленко: массовое производство Россией БПЛА стало большой угрозой
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Массовое производство и использование Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне спецоперации стало большой угрозой для украинской армии и военных объектов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на слова полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Павленко.

«В последнее время русские производят их так много, что это становится действительно большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое», — приводятся в статье слова Павленко.

Он призвал западные страны поставлять Киеву оборудование, которое позволило бы подавлять системы спутникового наведения российских БПЛА.

Как отмечается, Россия наращивает всё большее преимущество перед Украиной в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), а недавние массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским военным объектам только подчеркивают, по словам авторов, неспособность ВСУ бороться с российскими дронами.

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В конце декабря британский колумнист Джо Барнс в своей статье для газеты The Daily Telegraph написал, что российские средства РЭБ стали наглядным примером технического преимущества российской армии над ВСУ.

По его словам, украинским военным отлично известно, что они находятся в невыгодном положении: радиочастоты глушатся, системы наведения шифруются. Из-за этого поставленные ВСУ системы залпового огня HIMARS в некоторых районах стали промахиваться почти всегда, добавил журналист. Таким образом, грамотно настроенная российскими войсками система не позволяет ни одному украинскому беспилотнику проникнуть за выстроенную оборону.

В том же месяце швейцарское информационное агентство Schweizer Radio und Fernsehen также указало на «вопиющее превосходство» российских систем РЭБ в зоне СВО. Как заметил доктор политических наук Доминик Кунертов, Москва десятилетиями вкладывала значительные средства в эту форму ведения боевых действий, и сейчас это приносит плоды.

Кроме того, в октябре журнал Business Insider назвал инвестирование России в развитие средств РЭБ знаком того, что Москва не собирается прекращать спецоперацию. Обозреватель отметил тогда, что российские военные постоянно адаптируют тактику и совершенствуют систему радиоэлектронной борьбы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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