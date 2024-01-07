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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму в связи с резким ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Оно будет действовать с 8 по 10 января.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни на полуострове ожидается резкое изменение погоды. В частности, 9 января прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильный, а также усиление юго-западного ветра местами до 25 м/с и гололедица.

10 января синоптики ожидают понижение температуры воздуха — ночью до –13 градусов, днем до –6.

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Ранее, 5 января, экстренное предупреждение из-за подъема воды в реках на фоне проливных дождей было объявлено в Сочи. Спасатели порекомендовали местным жителям держать при себе необходимые документы, ценности или лекарства. В МЧС напомнили также, что окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления необходимо по возможности покинуть помещение.

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