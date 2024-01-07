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В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ

Британский аналитик Меркурис рассказал об истерике Залужного после ударов ВС РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ruslan Kaniuka
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Массированные удары российских военных по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвали паническую истерику у главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. На это обратил внимание британский аналитик Александр Меркурис.

Так он прокомментировал недавнее выступление украинского главкома в Верховной раде, в котором тот эмоционально пожаловался на тяжелое положение ВСУ.

«У него была полная истерика. <...> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро случится нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на поле боя», — отметил Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran 6 января.

По его мнению, таким яростным и истеричным выступление Залужного было в связи с гибелью людей из его окружения в результате обстрелов ВС РФ военных объектов Украины.

«Можно видеть, насколько разрушительными для морального духа украинских военных были эти российские ракетные удары», — сказал аналитик.

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4 января Залужный во время обсуждения в раде законопроекта о мобилизации выразил недовольство в связи с тяжелой ситуацией с личным составом украинских войск. На следующий день в ходе телефонного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи он доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке для ВСУ на фронте.

Между тем, с конца декабря ВС РФ продолжает активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ и центрам принятия решений в Харькове. Как сообщили в Минобороны России, ударом были уничтожены представители ГУР и ВСУ, а также множество иностранных наемников.

Кроме того, высокоточные ракеты также нанесли по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации членов националистической организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

2 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. В тот же день депутат Верховной рады Украины Кира Рудык сравнила удар ВКС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве с концом света. При этом Рудык усомнилась, что украинская ПВО смогла перехватить снаряды.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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