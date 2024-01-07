Западные страны два года лгали, обещая победу Украины в конфликте с Россией, заявил 7 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение двух лет, что факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!» — написал он в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Политик напомнил, что западные политики и блок НАТО обещали Украине быструю победу и развал России, однако ничего из этого не случилось.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис отметил признаки паники, которые наблюдаются в Евросоюзе после разрушительных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

Тогда же британский полковник Ричард Кемп в статье для британской газеты The Telegraph высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский слишком слаб для победы в конфликте. Кемп указал на то, что у украинского лидера нет четкой стратегии, чтобы добиться какого-либо результата. Кроме того, автор считает, что Зеленский сталкивается с «испытанием своего лидерства», так как у него часто возникают разногласия с украинскими политиками.

При этом 5 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

4 января бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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