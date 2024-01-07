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В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом утром 7 января сообщили в администрации города.

«Управление ГО и ЧС г. Норильска предупреждает: с 13:00 7 января 2024г. объявляется «Штормовое предупреждение» в НПР (Норильский промышленный район — Ред.) по очень сильному ветру», — говорится в Telegram-канале.

В то же время время в МЧС по Красноярскому краю предупредили об опасных погодных условиях на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, где 7 и 8 января ожидаются ветер с порывами 25 м/с и более и метель.

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Ранее, 5 января, Гидрометцентр продлил до 7 января действие в Московском регионе «оранжевого» уровня опасности из-за сильных морозов.

До этого, 28 декабря, экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за сильного ветра и метели.

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