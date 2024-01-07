В минздраве Палестины сообщили о шести жертвах авиаудара Израиля по Дженину

Жертвами авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан стали шесть человек. Об этом со ссылкой на минздрав Палестины сообщила газета Al-Quds Al-Arabi в воскресенье, 7 января.

В заявлении министерства говорится, что «шестеро граждан погибли в результате бомбардировки израильским беспилотником собрания граждан возле кольцевой развязки к югу от Дженина», передает издание.

Отмечается также, что этим же утром «несколько военных машин штурмовали город Дженин со стороны улицы Дженин-Наблус на фоне столкновений в нескольких районах города».

Также в воскресенье телеканал Al Jazeera сообщил о том, что в результате израильского удара по городу Хан-Юнис в секторе Газа погибли 17 человек, из них 12 детей. Около 50 человек пострадали. Как отмечается, удар был нанесен по жилому дому. Кроме того, четыре человека погибли в результате артобстрела израильской армией школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа.

Накануне 18 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по Хан-Юнису. Отмечалось, что среди жертв есть минимум один ребенок.

2 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава сообщил, что в результате израильских ударов в секторе Газа с начала эскалации погибло более 22,1 тыс. палестинцев. Количество пострадавших достигло 57 035 человек. Со стороны Израиля за это время погибли 1139 человек, среди них 173 солдата ЦАХАЛ. Ранены 965 израильтян.

Как заявил 30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. По его словам, это необходимо для достижения всех целей. В конце декабря он также заявил об углублении операций в секторе Газа. Премьер Израиля указал на то, что это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.