Жена погибшего актера Кристиана Оливера прокомментировала его смерть

Жена погибшего в авиакатастрофе с двумя дочерьми актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер прокомментировала его смерть. Ее заявление от имени семьи актера 7 января появилось на странице компании Wundabar Pilates, в которой она работает, в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем и он упал в океан», — говорится в тексте.

В связи со случившимся семья Оливера попросила уважать просьбу о конфиденциальности. Желающим выразить соболезнования предложили «вместо цветов» сделать пожертвования через сервис для краудфандинга.

О смерти Кристиана Оливера стало известно 5 января. Уточняется, что авиакатастрофа произошла 4 января. Самолет упал в море в районе небольшого карибского острова Петит-Невис. Помимо 51-летнего актера, на борту воздушного судна были две его дочери.

Оливер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик».