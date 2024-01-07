В Магадане загорелся склад автозапчастей на площади 750 кв. м

В Магадане пожар возник на складе автозапчастей, площадь возгорания составляет 750 кв. м. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщили в МЧС РФ.

«Горчит склад автозапчастей на 750 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет», — указано в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что к настоящему моменту пожар локализован. В ликвидации возгорания задействовано 45 специалистов и девять единиц техники.

Днем ранее пожар произошел на складе картона в Московской области. Его удалось ликвидировать на площади 1,6 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.