Терапевт назвал опасные симптомы после падения

Во время падения не всегда получается сохранить координацию движений, правильно сгруппироваться, а само падение может закончится растяжением, ушибами или разрывом связок. Врач Андрей Рябков, терапевт Budu 7 января рассказал в беседе с RT о том, какие симптомы должны насторожить после падения.

Одним из самых очевидных симптомов эксперт отметил болевые ощущения в конечностях.

«В таком случае можно, например, увидеть отек конечности, боли при движении. Надо незамедлительно обратиться к травматологу, который осмотрит место травмы, при необходимости зафиксирует конечность, чтобы обездвижить ее, и выпишет лечение», — отметил Рябков.

Он продолжил, что при падении также может появиться трещина. В таком случае во время передвижения проявится острая боль, сформируется отек, а если будут повреждены сосуды, то сформируется синяк.

«Также могут быть сопутствующие симптомы. Например, при трещине ребер будут наблюдаться проблемы с дыханием, учащенный пульс. Перелом — еще один из возможных итогов падения. При переломе, опять же, пациент может ощущать острую боль. На месте перелома возникают отек, гематома, изменение внешнего вида конечности», — объяснил Рябков.

Он добавил, что если конечность сломана, то ею довольно сложно или совсем невозможно двигать. Поэтому необходимо зафиксировать сломанную конечность так, чтобы она была полностью неподвижна.

Врач подчеркнул, что при переломе в теле, в частности ребра, пострадавший должен находиться без движения до приезда врачей. Кроме того, при падении можно заработать сотрясение мозга. Среди симптомов у пострадавшего могут возникнуть головокружение, головная боль, проблемы с чтением и письмом, а также тошнота, слабость и сонливость. Специалист посоветовал сразу же обращаться к врачу, если человек, который недавно упал, ощущает что-то из вышеперечисленного.

Ранее, 5 января, врач диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая сообщила о необходимости дополнительно поддерживать иммунитет зимой, поскольку вирусы и низкие температуры могут негативно влиять на организм. По словам врача, в холодное время года стоит есть больше шпината, так как в нем содержатся витамин С, бета-каротин и антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему. Также специалист порекомендовала употреблять больше чеснока и включить в свой рацион имбирь.