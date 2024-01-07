Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушилин указал на отличия между ударами РФ и Украины
Мир
В США указали на дефицит ракет для ЗРК Patriot из-за поставок Украине
Армия
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Мир
ЦАХАЛ в ходе обысков нашла клетки для находящихся в плену ХАМАС израильтян
Мир
Во Франции предрекли победу России в спецоперации
Армия
ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Украине напомнили о наличии у ВС РФ более мощных ракет
Мир
Пушилин назвал удары ВСУ по Белгороду и Донецку переходом граней
Армия
ВСУ потеряли более 90 боевиков на южнодонецком направлении
Армия
Военные РФ протаранили беспилотником украинский дрон «Баба Яга»
Мир
В США задержали еще троих скрывавшихся участников штурма Капитолия
Мир
Трамп указал на способность Байдена уничтожить США до следующих выборов
Мир
ВВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Нусейрат»
Армия
ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман
Мир
КНР ввела санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню
Сюжет:

Во Франции предрекли победу России в спецоперации

Французский генерал Паломеро: Россия может победить Украину в этом году
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поставил страну на военные рельсы, тем самым чрезвычайно укрепил армию. Это приведет к тому, что военные Вооруженных сил РФ выиграют в украинском конфликте, заявил 4 января бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI.

«Владимир Путин увеличил военный бюджет до чрезвычайно высоких значений, он поставил страну на военные рельсы. Также, что касается мобилизации, он существенно увеличил кадровый состав российской армии и укрепил военную промышленность», — рассказал Паломеро.

Украина же, напротив, по его мнению, не нашла способа восполнить технические и человеческие потери в то время как Россия находится «на подъеме».

Круглосуточный нажим: как российский ОПК помог сорвать контрнаступление ВФУ
Сергей Шойгу подвел итоги года и назвал главную задачу, выполненную армией

7 января начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские войска на южнодонецком направлении ликвидировали более 90 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 января украинское издание «Страна.ua» после беседы с некоторыми военными и офицерами написало о массовых отказах в рядах ВСУ сражаться в боях в населенном пункте Крынки.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что на южнодонецком направлении подразделения восточной группировки войск нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, где потери боевиков составили более 90 человек личного состава, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ранее, 4 января, The Washington Post сообщила о росте в рядах ВСУ недовольства из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Кроме того, недовольство в украинской армии растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении. В частности, военные сообщили о высоком уровне потерь на этом участке и отсутствии продвижений на линии фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024