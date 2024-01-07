Президент России Владимир Путин поставил страну на военные рельсы, тем самым чрезвычайно укрепил армию. Это приведет к тому, что военные Вооруженных сил РФ выиграют в украинском конфликте, заявил 4 января бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI.

«Владимир Путин увеличил военный бюджет до чрезвычайно высоких значений, он поставил страну на военные рельсы. Также, что касается мобилизации, он существенно увеличил кадровый состав российской армии и укрепил военную промышленность», — рассказал Паломеро.

Украина же, напротив, по его мнению, не нашла способа восполнить технические и человеческие потери в то время как Россия находится «на подъеме».

7 января начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские войска на южнодонецком направлении ликвидировали более 90 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 января украинское издание «Страна.ua» после беседы с некоторыми военными и офицерами написало о массовых отказах в рядах ВСУ сражаться в боях в населенном пункте Крынки.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что на южнодонецком направлении подразделения восточной группировки войск нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, где потери боевиков составили более 90 человек личного состава, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ранее, 4 января, The Washington Post сообщила о росте в рядах ВСУ недовольства из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Кроме того, недовольство в украинской армии растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении. В частности, военные сообщили о высоком уровне потерь на этом участке и отсутствии продвижений на линии фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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