Аллергологи порекомендовали съедать не более трех мандаринов в день

Чаще всего аллергия на мандарины проявляется у детей. Об этом 7 января рассказали врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева и иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с RT.

Аплетаева посоветовала начинать употреблять продукт с малого количества, чтобы вовремя заметить аллергическую реакцию и ограничить прием.

По ее словам, аллергия на мандарины у взрослых проявляется реже, однако всё зависит от количества съеденных фруктов. Специалист считает, что в день стоит съедать не более двух-трех штук.

«Из цитрусовых наименьшая реакция наблюдается на лимон, потому что мы не съедаем их в большом количестве, но для детей количество может не иметь значения», — пояснила Аплетаева.

Как уточнила Логина, допустимое количество мандаринов зависит от возраста и проблем с ЖКТ.

«У многих детей, особенно до восьми лет, недостаточно ферментов, которые расщепляют пищевые продукты, и тогда образуются крупные молекулы, которые могут играть роль аллергенов, проникая в кровь», — отметила специалист.

Она также добавила, что перекрестная пищевая аллергия на цитрусовые может возникнуть, если у человека есть аллергия на амброзию и полынь.

Ранее, 6 января, сообщалось, что Россия стала самой «мандариновой» страной за первые девять месяцев 2023 года, на нее пришлось более 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тыс. т.

В конце декабря страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» в ходе опроса выяснили, что мандарины входят в тройку главных продуктов, с которыми у россиян ассоциируется празднование Нового года. Они заняли в этом списке второе место. Как отмечалось, в первую тройку вошли также салат оливье и красная икра.

Ранее в том же месяце в Роскачестве дали советы по выбору мандаринов. Там отметили, что, покупая эти фрукты, следует ориентироваться на яркий цвет кожицы, на которой не должно быть пятен или гнили. Добавлялось, что приобретать мандарины лучше всего на развес или в упаковке, позволяющей оценить состояние плода. На зеленый хвостик или зеленоватую кожуру можно не обращать внимания, поскольку они не говорят о свежести мандарина.