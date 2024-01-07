Представители трех немецких партий выступили за поставку Украине ракет Taurus

В Германии усиливается давление на канцлера Олафа Шольца по поводу передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Представители трех партий заявили о необходимости таких поставок, включая членов партии «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), которые входят в правительственную коалицию. Об этом 6 января сообщила газета Rheinische Post.

По мнению, эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90/Зеленые» в Бундестаге Сары Нанни, поставки «давно назрели». Она отметила, что «эффективной защитой от российских авиаударов» являются удары в том числе по объектам на территории РФ. При этом в Германии пассивность в решении вопроса поставок ракет исходит прежде всего от Шольца и не является общей позицией правительства.

Глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) также призвала к поставке Taurus, для прерывания линии снабжения РФ. Она заявила, что ФРГ не должна «бояться собственного куража».

Помимо этого, внешнеполитический эксперт оппозиционной Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер назвал недостаточную поддержку Украины «де-факто поддержкой России». По его словам, ракеты Taurus важны из-за своей эффективности и способности ликвидации структур снабжения и командования, которые расположены далеко за линией фронта. Кизеветтер предложил ударить ракетами по Крымскому мосту, чтобы осложнить снабжение российских сил.

Ранее, 3 января, глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus.

Между тем, 2 января, Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. По ее словам, в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами. С аналогичным требованием выступила и Сара Нанни.

При этом полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков сказал, что Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в будущем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он указал, что с помощью фиксирующих ракетные запуски аппаратов российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

До этого, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. Как отметил чешский лидер, ВСУ рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, однако Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.