Реклама
Прямой эфир
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 17 человек после удара Израиля по Газе
Мир
Пушилин указал на отличия между ударами РФ и Украины
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Происшествия
Фура провалилась под лед реки в Башкортостане
Мир
Глава МИД Японии прибыла с визитом на Украину
Мир
ЦАХАЛ в ходе обысков нашла клетки для находящихся в плену ХАМАС израильтян
Армия
ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Украине напомнили о наличии у ВС РФ более мощных ракет
Армия
ВСУ потеряли более 90 боевиков на южнодонецком направлении
Армия
Военные РФ протаранили беспилотником украинский дрон «Баба Яга»
Мир
В США задержали еще троих скрывавшихся участников штурма Капитолия
Мир
Болгарам рассказали о риске превращения во «второсортных европейцев»
Мир
ВВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Нусейрат»
Общество
Экс-разведчик США побывал на Рождественской службе в храме
Мир
КНР ввела санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Bloomberg сообщило о заправленных водой вместо топлива ракетах в армии Китая

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разведка Соединенных Штатов обнаружила крупные коррупционные схемы внутри ракетных войск Китая и во всей оборонной промышленности страны. Об этом 6 января написало агентство Bloomberg.

Коррупция подорвала усилия китайского государства по модернизации вооруженных сил, вследствие чего это вынудило председателя КНР Си Цзиньпина реализовать масштабные чистки в военных ведомствах, отметили в статье. Теперь в США считают, что Китай в ближайшие несколько лет не сможет принимать участие в крупных вооруженных конфликтах.

По информации американской разведки, в китайских ракетах вместо топлива якобы оказалась вода. Кроме того, ракетные шахты на западе КНР не имеют возможности обеспечить эффективный запуск ракет ввиду проблем с функционированием люков, которые ведут наружу из этих шахт.

Энергетика, автомобили и «оборонка»: чем будут торговать Россия и Китай
Более 90% расчетов между Москвой и Пекином производится в рублях и юанях

До этого, 23 декабря, журнал Military Watch Magazine сообщил, что в США выражают обеспокоенность из-за устаревания ядерного арсенала на фоне разработки Россией и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Российские силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования на данный момент являются самыми боеспособными во всем мире, признали авторы статьи.

14 ноября 2022 года экс-помощник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон признал, что системы противоракетной обороны США не способны эффективно отражать угрозы, которые могут для них представлять Китай и Россия. Он также отметил, что у Ирана, скорее всего, есть гиперзвуковые баллистические ракеты, которые смогут пробить оборону США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024