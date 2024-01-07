Bloomberg сообщило о заправленных водой вместо топлива ракетах в армии Китая

Разведка Соединенных Штатов обнаружила крупные коррупционные схемы внутри ракетных войск Китая и во всей оборонной промышленности страны. Об этом 6 января написало агентство Bloomberg.

Коррупция подорвала усилия китайского государства по модернизации вооруженных сил, вследствие чего это вынудило председателя КНР Си Цзиньпина реализовать масштабные чистки в военных ведомствах, отметили в статье. Теперь в США считают, что Китай в ближайшие несколько лет не сможет принимать участие в крупных вооруженных конфликтах.

По информации американской разведки, в китайских ракетах вместо топлива якобы оказалась вода. Кроме того, ракетные шахты на западе КНР не имеют возможности обеспечить эффективный запуск ракет ввиду проблем с функционированием люков, которые ведут наружу из этих шахт.

До этого, 23 декабря, журнал Military Watch Magazine сообщил, что в США выражают обеспокоенность из-за устаревания ядерного арсенала на фоне разработки Россией и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Российские силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования на данный момент являются самыми боеспособными во всем мире, признали авторы статьи.

14 ноября 2022 года экс-помощник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон признал, что системы противоракетной обороны США не способны эффективно отражать угрозы, которые могут для них представлять Китай и Россия. Он также отметил, что у Ирана, скорее всего, есть гиперзвуковые баллистические ракеты, которые смогут пробить оборону США.