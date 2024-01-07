В Турции отбуксировали следовавший в Россию танкер второй раз за сутки

В Турции отбуксировали второй танкер в Эгейском море, который направлялся в Россию. Об этом 6 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны страны.

Отмечается, что длина танкера Elijah составляет 185 м. Он следовал из Испании, но в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада у судна вышел из строя двигатель.

Танкер, идущий под флагом Панамы, удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада. Движение судов не нарушено.

Также в ночь на 6 января вышел из строя двигатель у пустого танкера Sundoro длиной в 184 м, который шел с Мальты в Россию, его отбуксировали в проливе Дарданеллы.

Ранее, 23 декабря, с мелководья сняли сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, который сел на мель под Анапой во время шторма. Судно отбуксировали, чтобы впоследствии экипаж смог опробовать работу главного двигателя и другого оборудования.