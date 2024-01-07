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В США указали на дефицит ракет для ЗРК Patriot из-за поставок Украине

Сакс: из-за поставок Украине у США не осталось ракет для ЗРК Patriot и снарядов
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс 6 января заявил, что из-за поставок Украине в США закончились ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и артиллерийские снаряды.

«У нас закончились Patriot и артиллерийские снаряды. Это было предсказуемо», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отметил Сакс, при передаче Киеву ракет ATACMS и крылатых ракет Tomahawk они тоже закончатся.

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Ранее в этот день газета The New York Times, ссылаясь на чиновников в Белом доме и Пентагоне, написала, что США ближайшем времени не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot. В связи с чем уязвимость украинской инфраструктуры и военных объектов значительно возрастет.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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