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ЦАХАЛ в ходе обысков нашла клетки для находящихся в плену ХАМАС израильтян

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе обысков в секторе Газа обнаружила клетки, в которых боевики радикального палестинского движения ХАМАС, предположительно, держали пленных израильтян. Об этом 7 января сообщает государственная телерадиовещательная компания Kan.

«Это согласуется с результатами, собранными на местах, которые показали, что клетки были используются боевиками для удержания заложников, а также для перемещения их с места на место в секторе. Те же самые клетки ХАМАС использует и для своих задержанных», — говорится в заявлении.

4 января появилась информация о том, что трое израильтян, которые считались пропавшими без вести после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, оказались в числе заложников в секторе Газа.

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Ранее, 2 января, телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что радикальное палестинское движение ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа.

До этого, 24 декабря, глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будут выполнены прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

22 декабря советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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