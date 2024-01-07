Пушилин указал на отличия между ударами РФ и Украины

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 7 января заявил, что РФ в отличие от Киева бьет только по военным объектам, так как надо оставаться людьми.

Он отметил, что нельзя использовать методы Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку в таком случае есть риск им уподобиться. По мнению Пушилина, Россия сплотилась вокруг решения президента Владимира Путина о проведении спецоперации именно потому, что РФ действует по справедливости, поступает правильно.

«Мы себе никогда не простим, если на какой-то короткой там дистанции мы сможем победить, используя ковровые бомбардировки, обстрелы гражданского населения», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал Пушилин, потеря близких с 2014 года не заставила перестать быть людьми.

«Потерять человечность здесь может обернуться гораздо более серьезными последствиями для нашей страны. Именно об этом говорит наш президент — оставаться людьми», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее, 5 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

В тот же день депутат Верховной рады Украины Кира Рудык сравнила удар ВКС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве с концом света. При этом Рудык усомнилась, что украинская ПВО смогла перехватить снаряды.

2 января обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский оценил удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Он отметил, что западные системы ПВО, поставленные Украине, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. В результате украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, указал он.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.