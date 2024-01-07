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ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Восточная группировка российских войск сорвала восемь попыток ротации подразделений украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом 7 января ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы (ТОС) Вооруженных сил РФ ликвидировали пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 23-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Владимировка, сказал он.

Гордеев продолжил, что российские военные также поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и живую силу 128-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского.

«В течение суток пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в этих районах», — резюмировал начальник пресс-центра Восточной группировки.

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Ранее, 5 января, в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшую неделю в период с 30 декабря по 5 января на южнодонецком направлении отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. Потери Украины на данном направлении составили свыше 950 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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