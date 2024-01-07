ВСУ потеряли более 90 боевиков на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев 7 января заявил, что российские войска на южнодонецком направлении ликвидировали более 90 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери противника составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и шесть пикапов», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Гордеев, также были уничтожены склад боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и 16 долговременных огневых точек украинских боевиков.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на южнодонецком направлении подразделения восточной группировки войск нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, где потери боевиков составили более 90 человек личного состава, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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