Реклама
Прямой эфир
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 17 человек после удара Израиля по Газе
Общество
Пасечник и Кириенко посетили новый Музей донского казачества в ЛНР
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Происшествия
Фура провалилась под лед реки в Башкортостане
Общество
Патриарх назвал сохранение веры главным условием для устранения внешних угроз
Общество
Путин посетил рождественскую службу в Ново-Огарево
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Армия
Украине напомнили о наличии у ВС РФ более мощных ракет
Общество
Путин пообещал обсудить с Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Мир
Болгарам рассказали о риске превращения во «второсортных европейцев»
Мир
ВВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Нусейрат»
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Донецк в Рождественскую ночь
Общество
Экс-разведчик США побывал на Рождественской службе в храме
Мир
ВСУ ждут официальных заявлений Дании после информации о задержке поставок F-16

Politico: Пентагон три дня не говорил Белому дому о госпитализации Ллойда Остина

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. На это 6 января указала газета Politico, сославшись на слова двух чиновников.

«Пентагон не сообщал президенту [США] Джо Байдену и другим высокопоставленным чиновникам о госпитализации министра обороны Ллойда Остина в течение трех дней. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные помощники Белого дома не знали о госпитализации Остина 1 января, пока Министерство обороны не сообщило об этом 4 января», — говорится в публикации.

После уведомления от американского минобороны о госпитализации Остина Салливан передал эту информацию главе государства.

Информация о госпитализации Остина «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», включая Салливана, подчеркнули в издании. Все эти высокопоставленные лица не знали об осложнениях, возникших у министра обороны после медицинской процедуры. Сотрудники Совета национальной безопасности также удивились, что Пентагону понадобилось так много времени, чтобы сообщить им о статусе Остина, отметили в статье.

Как утверждается в публикации, конгресс о заболевании Остина был оповещен всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Об этом сообщили только 5 января. Американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в этот же день прокомментировал госпитализацию министра обороны США, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Позднее телеканал NBC сообщил, что Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в его отсутствие выполняла замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Издание со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера добавило, что Остин уже приступил к работе вечером 5 января.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024