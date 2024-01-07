Politico: Пентагон три дня не говорил Белому дому о госпитализации Ллойда Остина

Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. На это 6 января указала газета Politico, сославшись на слова двух чиновников.

«Пентагон не сообщал президенту [США] Джо Байдену и другим высокопоставленным чиновникам о госпитализации министра обороны Ллойда Остина в течение трех дней. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные помощники Белого дома не знали о госпитализации Остина 1 января, пока Министерство обороны не сообщило об этом 4 января», — говорится в публикации.

После уведомления от американского минобороны о госпитализации Остина Салливан передал эту информацию главе государства.

Информация о госпитализации Остина «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», включая Салливана, подчеркнули в издании. Все эти высокопоставленные лица не знали об осложнениях, возникших у министра обороны после медицинской процедуры. Сотрудники Совета национальной безопасности также удивились, что Пентагону понадобилось так много времени, чтобы сообщить им о статусе Остина, отметили в статье.

Как утверждается в публикации, конгресс о заболевании Остина был оповещен всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Об этом сообщили только 5 января. Американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в этот же день прокомментировал госпитализацию министра обороны США, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Позднее телеканал NBC сообщил, что Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в его отсутствие выполняла замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Издание со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера добавило, что Остин уже приступил к работе вечером 5 января.