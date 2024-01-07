WSJ указала на последствия отсутствия поддержки Запада для Украины

Украине без западной поддержки придется либо снижать бюджетные траты, либо печатать деньги для восполнения дефицита, что является серьезными рисками для экономики. Об этом 6 января написала газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что Украина находится в уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки и растущей обеспокоенности насчет возможной смены общественного мнения в США после президентских выборов в 2024 году.

«Без поддержки Украине придется урезать бюджетные траты или даже печатать деньги для восполнения дефицита, что грозит серьезными рисками для ее экономики», — говорится в публикации.

Газета также подчеркивает, что инвестиции Украины в собственные военные производственные мощности не могут вывести ее на один уровень с гораздо более масштабным российским военно-промышленным комплексом (ВПК).

Ранее в этот же день глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохранит критическую зависимость от финансовой помощи Запада. По его словам, 2023 год стал исключительно сложным для Киева. Он призвал пополнить бюджет Украины с помощью эмиссии денег или ценных бумаг. По мнению главы Нацбанка, подобный способ повысит финансовую устойчивость страны.

Киевский экономист Алексей Кущ сказал, что финансовая помощь от западных доноров стала анестезией для Украины, без «внешних подпорок» она столкнется с самыми разрушительными процессами. Таким образом он прокомментировал данные о платежном балансе страны за январь–ноябрь 2023 года.

Украинский оппозиционный политик и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 5 января заявил, что глубокий кризис в сельском хозяйстве Украины, в промышленности и других сферах грозит развалом экономики государства в 2024 году.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Украинский министр финансов Сергей Марченко 31 декабря заявил, что Украина за 2023 год получила от стран Запада $42,5 млрд. При этом он отметил, что лишь четверть от указанной суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Шмыгаль отметил, что финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины. По его словам, Киеву крайне необходимо получать «достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование» начиная с января 2024 года.

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко 27 декабря заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.