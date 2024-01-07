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Россиянам рассказали о преимуществах программы долгосрочных сбережений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут «разморозить» свои пенсионные накопления. Об особенностях работы программы 7 января рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik.

«Программа долгосрочных сбережений полностью добровольна. При этом она обладает рядом привлекательных особенностей. Например, позволяет перенести средства из замороженной накопительной части (пенсии. — Ред.) на счет Договора долгосрочных сбережений (ДДС) и тем самым объединить добровольные пенсионные ресурсы на одном счету», — пояснил он.

Эксперт добавил, что ПДС предполагает государственное софинансирование.

«Если вы получаете доход до 80 тыс., вы получите на каждый свой вложенный рубль, соответственно, рубль из бюджета. Люди побогаче, с доходом от 80 тыс. до 150 тыс., получат рубль, вложив свои два рубля», — уточнил Сафиулин.

По его словам, воспользоваться программой можно еще до выхода на пенсию. При этом он рассказал, что минимальный срок хранения составляет 15 лет либо до достижения пенсионного возраста (у женщин — 55 лет, у мужчин — 60 лет). Однако есть ряд причин, когда воспользоваться деньгами можно раньше, — например, при потере кормильца.

Как отметил эксперт, при использовании этого финансового инструмента можно получить налоговый вычет, его максимальная сумма составляет 52 тыс. рублей при взносе от 400 тыс.

«И если у вас ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ДДС, то получить вычет 104 тыс. не получится, потому что 52 тыс. — это максимальная сумма вообще налогового вычета, как по ИИС, так и по ДДС», — уточнил Сафиулин, добавив, что максимальная сумма страхового покрытия сейчас составляет 2,8 млн рублей.

Сочный вклад: правительство сможет продлевать софинансирование долгосрочных сбережений
А россияне — договориться с НПФ о единовременной выплате накоплений

Ранее, 10 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране будет запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан.

Согласно закону, участие в программе будет добровольным и для него надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет, при этом доступно заключение соглашений с различными НПФ.

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