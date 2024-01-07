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КНР ввела санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню. Об этом 7 января сообщили в МИД КНР.

Отмечается, что США откровенно нарушают принцип «одного Китая», продавая оружие Тайваню. Также Вашингтон вводит под разными предлогами вводит «противозаконные» односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР.

«В ответ на вышеуказанные серьезные правонарушения американской стороны в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

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Ранее, 22 декабря, начальник объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли во время видео-конференц-связи с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном сообщил, что Вашингтон должен соблюдать осторожность в словах и поступках и уважать суверенитет Китая. Генерал напомнил, что вопрос принадлежности Тайваня является сугубо внутренним делом Китая, что исключает какое-либо вмешательство извне.

20 декабря телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту США Джо Байдену на саммите в Сан-Франциско о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Собеседники поделились, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Агентство Reuters со ссылкой на Пентагон 16 декабря написало, что госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказание технической поддержки на сумму $300 млн.

17 ноября в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

Политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов 16 ноября заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

В тот же день Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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