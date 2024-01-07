Военные РФ протаранили беспилотником украинский дрон «Баба Яга»

Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ протаранили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) промышленный украинский дрон «Баба Яга» на купянском направлении. Об этом 7 января сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Отмечается, что российские операторы БПЛА вели стандартный поиск целей противника в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы и заметили стремительно приближающийся дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тепловым следом.

«Это так называемая «Баба Яга» несла на себе 82-миллиметровые мины. Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.). Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком. Остановили его винты. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево», — рассказал начальник расчета БПЛА 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Белый.

В Министерстве обороны отметили, что операторы беспилотников Западной группировки постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники украинской армии.

27 декабря подразделения противовоздушной обороны (ПВО) костромских десантников в небе у Артемовска (украинское название — Бахмут) сбили ударный квадрокоптер типа «Баба-яга». После сбития его нашла эвакуационная группа российских десантников, которая оперативно доставила квадрокоптер в расположение наших подразделений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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