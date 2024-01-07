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В Британии указали на слабость Зеленского для достижения победы

Полковник Кемп: Зеленский слишком слаб для достижения победы
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Президент Украины Владимир Зеленский стал слишком слаб для того, чтобы одержать победу в конфликте. Такое мнение 6 января выразил отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для британской газеты The Telegraph.

«Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы», — такой заголовок дал он своему материалу.

Кемп указал на то, что у украинского лидера нет четкой стратегии, чтобы добиться какого-либо результата. Он также напомнил, что сейчас все чаще говорят о возможных мирных соглашениях после неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, автор считает, что Зеленский сталкивается с «испытанием своего лидерства», так как у него часто возникают разногласия с украинскими политиками.

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Ранее, 5 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

Накануне, 4 января, бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины.

Ранее в этот день бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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