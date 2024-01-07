Путин встретился в канун Рождества с семьями погибших в ходе СВО военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей резиденции в Подмосковье с семьями военнослужащих, погибших в зоне спецоперации.

«Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в СВО героев России... Детям наших погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин провел обстоятельную беседу с семьями и пригласил их на праздничный ужин.

Также по словам Пескова, российский президент встретит Рождество вместе с семьями погибших военных на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.

В ходе встречи с семьями погибших Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России. При этом одна из участниц беседы предложила подумать о создании в России «военного духовенства», на что президент заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) хочет быть отделенной от государства и государство эту позицию поддерживает. Кроме того, Путин пообещал обсудить с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО и заверил их в поддержке со стороны государства.

1 января Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского. Глава государства поздравил бойцов с наступившим Новым годом и поинтересовался, как в учреждении занимаются лечением военнослужащих. Президент также отметил наличие хорошего оборудования в госпитале для этого.

В тот же день российский президент провел в Ново-Огарево встречу с военнослужащими — участниками СВО. Он поздравил их с Новым годом, вручил бойцам личное табельное оружие и небольшие значки в виде президентского штандарта, которые сам придумал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.