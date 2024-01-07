Реклама
Прямой эфир
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 17 человек после удара Израиля по Газе
Общество
Пасечник и Кириенко посетили новый Музей донского казачества в ЛНР
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Происшествия
Фура провалилась под лед реки в Башкортостане
Общество
Патриарх назвал сохранение веры главным условием для устранения внешних угроз
Общество
Путин посетил рождественскую службу в Ново-Огарево
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Армия
Украине напомнили о наличии у ВС РФ более мощных ракет
Общество
Путин пообещал обсудить с Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Мир
Болгарам рассказали о риске превращения во «второсортных европейцев»
Мир
ВВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Нусейрат»
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Донецк в Рождественскую ночь
Общество
Экс-разведчик США побывал на Рождественской службе в храме
Мир
ВСУ ждут официальных заявлений Дании после информации о задержке поставок F-16

Организатор дрифта с салютами о заезде

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024