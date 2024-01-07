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ВВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Нусейрат»

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале 6 января сообщила о ликвидации командира батальона палестинского движения ХАМАС «Нусейрат» Исмаила Сираджа и его заместителя Ахмеда Вахба.

«Командир батальона «Нусейрат» Исмаил Сирадж, а также заместитель командира Ахмед Вахба были ликвидированы минувшей ночью в результате удара ВВС Израиля», — говорится в заявлении.

По данным военных, в ходе вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года «Нусейрат» был ответственен за террористические атаки на юге страны. В том числе и в кибуце Беэри. Боевики также участвовали в обстрелах военных ЦАХАЛ с помощью противотанковых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет»
Замкомандира танкового батальона ЦАХАЛ — об условиях ведения войны в секторе Газа, сроках зачистки северной части анклава и массовой сдаче палестинцев в плен

Ранее в этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил о завершении уничтожения инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа.

До этого, 5 января, Хагари заявил, что наступивший 2024 год станет годом военных действий для Израиля.

28 декабря в результате авиаудара ЦАХАЛ погиб сын одного из военных лидеров палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы Мухаммад Исса. Об этом сообщили СМИ.

Отмечается, что именно он сыграл одну из ключевых ролей в планировании нападения ХАМАС на Израиль в начале октября.

25 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, встреченные политиком военные попросили его «идти до конца». Нетаньяху также заявил, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, «битва будет долгой и до ее завершения далеко».

Также в тот день газета The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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