В Германии начинает увеличиваться давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом 6 января сообщила газета Rheinische Post.

Представители трех партий заявили о необходимости таких поставок, заявления сделали представители оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), а также члены «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), входящие в правительственную коалицию. Все они обвинили Шольца в излишней сдержанности.

Отмечается, что некоторые политики открыто выступили за нанесение ударов по объектам на территории России.

«Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела», — приводит издание слова эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90»/«Зеленые» Сары Нанни.

Она считает, что самой эффективной защитой от авиаударов ВС РФ является обстрел Украиной целей на российской территории и в новых регионах РФ. Нанни также заявила, что пассивность исходит прежде всего от Шольца и не является общей позицией правительства.

Кроме того, руководитель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) призвала политиков Германии не бояться «собственного куража». Она считает, что страна должна наконец поставить Taurus, чтобы «прервать российские линии снабжения».

В свою очередь, внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер посчитал, что недостаточное оказание военной помощи киевскому режиму якобы «является де-факто поддержкой России».

«Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», — утверждает депутат бундестага.

Как указал Кизеветтер, с помощью ракет можно разрушить Крымский мост и тем самым осложнить снабжение российских сил через полуостров, вынудив Россию покинуть Крым.

До этого, 3 января, глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Реттген выразил мнение, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. Он заявил, Берлин уже многое сделал для киевского режима в сфере противовоздушной обороны (ПВО), но нужно гораздо больше.

Накануне глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

При этом полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в дальнейшем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, с помощью аппаратов, фиксирующих ракетные запуски, российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

Ранее, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.