Пушилин и Кириенко встретили Рождество вместе с жителями ДНР

Великий праздник Рождества Христова встретили жители Донецкой Народной Республики (ДНР) в одном из храмов республики. Об этом 7 января рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Отмечается, что к местным жителям присоединился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов ДНР», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных россиян. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также поздравил христиан с Рождеством. Он пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».