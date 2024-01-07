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Болгарам рассказали о риске превращения во «второсортных европейцев»

Президент Радев предупредил о превращении болгар во «второсортных европейцев»
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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Болгарский лидер Румен Радев заявил, что граждане Болгарии превратятся во «второсортных европейцев», если ситуация в стране не наладится и они утратят национальное достоинство. Его слова 6 января приводит издание Banker.

«Мы входим в 2024 год со смешанными чувствами и половинчатыми решениями: полуконституция, полушенген, полуправда, полубюджет, полуреформы, полууправление», — рассказал президент Радев.

По его мнению, к этому привели действия прозападной части правительства Болгарии, вызвавшие экономический кризис и раскол в обществе.

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Проблемой стало требование пошлины за транзит российского газа

11 декабря прошлого года политолог Дмитрий Перлин в беседе с «Известиями» указал на выбор Болгарии экономического самоуничтожения в угоду политической конъюнктуре, которая на сегодняшний день диктуется Вашингтоном и отчасти Брюсселем. Эксперт отметил, что экономическая ситуация терпит крах из-за того, что ЕС решил не покупать дешевый газ из России, которая, как известно, являлась ключевым поставщиком энергоресурсов. В частности, для Болгарии отсутствие дешевых российских энергоресурсов привело к уничтожению целых секторов производства.

Ранее стало известно, что Болгарию признали самой «несчастной» страной, входящей в состав Евросоюза. Издание The Independent, приводя результаты исследования европейского статистического агентства «Евростат», писало, что жители Болгарии оценили свою жизнь на 6,5 балла из 10. Часть из них пожаловались на апатию и тревогу.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что европейская экономика может столкнуться с рецессией к концу 2023 года. Европейский центральный банк ожидает, что падение экономики еврозоны сменится ростом на уровне 0,1% в октябре–декабре. Кроме того, по прогнозам, рост не замедлится и продолжится в первом полугодии следующего года, увеличившись до 0,3–0,4%.

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