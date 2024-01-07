Разведка США раскрыла масштабы коррупции в оборонной промышленности Китая

Американская разведка раскрыла обширные коррупционные схемы внутри ракетных войск Китая и во всей оборонной промышленности страны. Об этом 6 января сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что коррупция подорвала усилия страны по модернизации вооруженных сил, что вынудило председателя КНР Си Цзиньпина провести масштабные чистки в военных ведомствах. Теперь в США полагают, что Китай в ближайшие годы не сможет принимать участие в крупных вооруженных конфликтах.

По данным разведки США, в китайских ракетах вместо топлива якобы оказалась вода. Также ракетные шахты на западе КНР не могут обеспечить эффективный запуск ракет из-за проблем с функционированием люков, ведущих наружу из этих шахт.

Ранее, 23 декабря, журнал Military Watch Magazine отметил, что в США выражают обеспокоенность из-за устаревания ядерного арсенала на фоне разработки Россией и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Российские силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования в настоящий момент являются самыми боеспособными в мире, признали авторы.

14 ноября 2022 года бывший помощник по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон признал, что системы противоракетной обороны США не способны эффективно отражать угрозы, которые могут для них представлять Китай и Россия. Он также считает, что у Ирана, возможно, есть гиперзвуковые баллистические ракеты, которые смогут пробить оборону США.