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Украину уличили в привычке жить за счет России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 6 января заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому украинский президент Владимир Зеленский так стремится заполучить замороженные на Западе российские активы.

«Что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России. Россия создала Украину как государство старанием наших предков», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Цеков, правительство Украины привыкло разворовывать большую часть средств, полученных от спонсоров. Таким же образом Киев «разбазарил» наследие СССР в надежде, что поддержка со стороны России никогда не иссякнет, указал он.

По словам сенатора, на Украине так называемые «откаты» достигают более 50%, и это уже стало нормальным явлением. Цеков считает, что Запад медлит с передачей Украине замороженных российских активов, потому что осознает, что это действие идет вразрез с международным правом.

Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
Законного механизма в ЕС и США нет, поэтому дискутируют хотя бы об изъятии доходов

Ранее, 30 декабря, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы РФ. Он также подчеркнул, что объем средств, на которые могут распространиться ответные специальные экономические меры, является существенным.

28 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд.

Политолог Павел Рыжевский в беседе с «Известиями» 25 декабря выразил мнение, что конфискация Западом замороженных российский активов для дальнейшей передачи Киеву является антинародной политикой, помимо прочего, это будет являться серьезным сигналом и для инвесторов западных стран.

21 декабря газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников написала, что США начали обсуждать с союзниками возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в тот же день заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

20 декабря Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

В мае 2022 года Песков заявил, что конфискация активов РФ в пользу Украины была бы воровством. В марте 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Тогда же глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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