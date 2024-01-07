Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Соответствующее обращение опубликовано 7 января на сайте Кремля.

«Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества», — говорится в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что Русская православная церковь (РПЦ) наравне с другими присутствующими в РФ конфессиями вносит огромный вклад в сбережение культурного и исторического наследия, укрепление института семьи и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Отдельно лидер государства отметил религиозные организации, которые помогают участникам спецоперации по защите Донбасса, а также жителей его и Новороссии.

В ходе встречи 6 января с семьями погибших в зоне СВО военных Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России. По его словам, несмотря на то что РФ по большей части является православной страной, ее населяют представители других конфессий. Они также поздравляют православных христиан с этим светлым праздником.

Также христиан поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

Военные Вооруженных сил России и гражданские совместно с рядовыми прихожанами встретили Рождество Христово в Главном храме ВС РФ.