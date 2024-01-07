Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы
Общество
Пасечник и Кириенко посетили новый Музей донского казачества в ЛНР
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Происшествия
Фура провалилась под лед реки в Башкортостане
Общество
Путин посетил Рождественскую службу в Ново-Огарево
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Мир
В ФРГ призвали передать Киеву ракеты Taurus для ударов по целям в России
Общество
Путин пообещал обсудить с Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Спорт
В «Спартаке» опровергли угрозу экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды
Общество
Путин поздравил россиян с Рождеством
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку в преддверии Рождества
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
ВСУ ждут официальных заявлений Дании после информации о задержке поставок F-16

Путин поздравил россиян с Рождеством

0
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Соответствующее обращение опубликовано 7 января на сайте Кремля.

«Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества», — говорится в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что Русская православная церковь (РПЦ) наравне с другими присутствующими в РФ конфессиями вносит огромный вклад в сбережение культурного и исторического наследия, укрепление института семьи и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Отдельно лидер государства отметил религиозные организации, которые помогают участникам спецоперации по защите Донбасса, а также жителей его и Новороссии.

Рождество Христово в 2024 году: расписание богослужений, приметы, гадания
Главная служба пройдет в Храме Христа Спасителя

В ходе встречи 6 января с семьями погибших в зоне СВО военных Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России. По его словам, несмотря на то что РФ по большей части является православной страной, ее населяют представители других конфессий. Они также поздравляют православных христиан с этим светлым праздником.

Также христиан поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

Военные Вооруженных сил России и гражданские совместно с рядовыми прихожанами встретили Рождество Христово в Главном храме ВС РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024