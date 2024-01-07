Фура провалилась под лед реки в Башкортостане

Грузовой автомобиль провалился под лед на переправе реки Белой близ города Бирск в Башкортостане. Об это 7 января сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, автомобиль полностью ушел под лед.

Отмечается, что длина участка через реку составляет 520 м, толщина льда — 30 см, а грузоподъемность — 3 т. На переправе имеется две полосы, каждая шириной по 50 м.

На месте находится пожарно-спасательный отряд. Детали выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 1 января, стало известно, что автомобиль провалился под лед в Саратовской области. В результате происшествия погиб мужчина. Кроме того, позднее стало известно, что еще два автомобиля с людьми провалились под лед в Саратовской области, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу машины. Спасатели эвакуировали двух мужчин на берег, а затем передали их врачам скорой помощи.