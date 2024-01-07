Путин указал на желание РПЦ быть отделенной от государства

Президент РФ Владимир Путин во время встречи 6 января с семьями погибших в спецоперации военных сказал, что Русская православная церковь (РПЦ) хочет быть отделенной от государства и государство эту позицию поддерживает. Таким образом он прокомментировал предложение одной из участниц беседы подумать о создании в России «военного духовенства».

Как отметил российский президент, сначала нужно понять позицию РПЦ по этому вопросу.

«Церковь хочет быть отделенной от государства, она не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем. Помогаем, но не вмешиваемся в их дела», — указал глава государства.

Ранее, 6 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничный ужин. Также стало известно, что российский президент встретит Рождество вместе с семьями погибших военных на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.