Путин пообещал обсудить с Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО

Президент РФ Владимир Путин обсудит с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, как наладить обратную связь с семьями бойцов, которые погибли в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом российский лидер заявил во время встречи 6 января с семьями военнослужащих.

«Я поговорю с министром, но планируются изменения в устав фонда («Защитники Отечества». — Ред.), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс», — сказал он после того, как ему сообщили о проблемах с выплатами, которые положены семьям погибших.

Ранее в этот день Путин заверил семьи погибших в ходе СВО в поддержке со стороны государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничный ужин. Также стало известно, что российский президент встретит Рождество вместе с семьями погибших военных на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.