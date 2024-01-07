Военные ВС РФ встретили Рождество Христово в главном храме вооруженных сил

Военные Вооруженных сил России и гражданские совместно с рядовыми прихожанами встретили Рождество Христово 7 января в Главном храме ВС РФ. Об этом Минобороны РФ сообщило журналистам.

Праздничную службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност, а сослуживал ему ключарь собора — протоиерей Александр Солдатенков.

«В рождественские дни на Соборной площади храма продолжается зимний фестиваль «Наша зима», который уже посетило более 80 тыс. человек. Перед храмом открыты каток площадью 5,5 тыс. кв. м и самый длинный тюбинговый спуск длиной около 60 м», — добавили в Минобороны.

Ранее в этот же день с Рождеством Христовым православных россиян поздравил президент РФ Владимир Путин. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России.

Также христиан поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».