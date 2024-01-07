Путин встретит Рождество с семьями погибших в СВО в храме в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встретит Рождество Христово на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево вместе с семьями погибших в специальной военной операции (СВО) героев. Об этом 6 января сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«На Рождественской службе Путин и семьи героев будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящего на территории резиденции Ново-Огарево», — сказал Песков.

О том, что российский лидер встретился с семьями героев СВО и пригласил их на праздничный ужин, Песков сообщил ранее в этот же день. Он добавил, для семей военных в Москве была организована специальная культурная программа.

7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством. Он пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».