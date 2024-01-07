Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в ходе СВО военных

Президент РФ Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничных ужин. Об этом 6 января сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в СВО Героев России», — сказал он.

Как отметил Песков, для семей военных в Москве была организована специальная культурная программа. Они посетили различные выставки, представления и другие праздничные мероприятия. Сегодня вечером детям погибших героев в резиденции Путина организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут.

По словам представителя Кремля, после этого Путин провел обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на праздничный ужин.

Ранее, 1 января, Путин посетил военный госпиталь им. Вишневского. Глава государства поздравил бойцов с наступившим Новым годом и поинтересовался, как в учреждении занимаются лечением военнослужащих. Президент также отметил наличие хорошего оборудования в госпитале для этого.

В тот же день российский президент провел в Ново-Огарево встречу с военнослужащими — участниками СВО. Он поздравил их с Новым годом, вручил бойцам личное табельное оружие и небольшие значки виде президентского штандарта, которые сам придумал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.