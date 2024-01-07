Пасечник и Кириенко посетили новый Музей донского казачества в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в субботу, 6 января, посетили открывшийся в Станице Луганской на территории ЛНР Музей донского казачества. Об этом лидер республики написал в своем Telegram-канале.

«Развитие культуры в Донбассе остается в зоне особого внимания федеральной власти России. Сегодня вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко посетили недавно открытый в Станице Луганской Музей донского казачества», — написал Пасечник.

Здание музея было частично разрушено в 2014 году и восстановлено благодаря Государственному историческому музею после вхождения ЛНР в состав Российской Федерации. Сергей Кириенко передал учреждению копию иконы «Богоматерь Донская». Как написал Леонид Пасечник, накануне Куликовской битвы донские казаки поднесли данную икону московскому князю Дмитрию Ивановичу.

Также для политиков провели экскурсию по музейным залам. Впоследствии Пасечник и Кириенко поздравили с наступающим Рождеством Христовым пострадавших военных Вооруженных сил России.

10 декабря 2023 года Леонид Пасечник посетил стенд ЛНР, представленный на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, и рассказал о развитии региона.

Глава республики отметил, что сейчас важно запустить экономику ЛНР. По его словам, регион открыт для предложений инвесторов и сотрудничества. На его территории работает специальная экономическая зона, где предусмотрены налоговые льготы.

По словам Пасечника, республика стремится стать самодостаточной, обеспечивать себя и вносить вклад в развитие экономики России. Он также уверен, что регион сможет обеспечить безопасность в ходе голосования на выборах президента в 2024 году на необходимом уровне. Он напомнил, что у республики уже есть опыт проведения единого дня голосования в сентябре 2023 года, а также референдума